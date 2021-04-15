شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى "شيخ الصحفيين" مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد -شيخ الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق- الذي وافته المنية اليوم.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له: إن الفقيد كان له كبير الأثر والأيادي البيضاء على مهنة الصحافة والعاملين بها، فقد كان حريصًا على الارتقاء بهذه المهنة، كما أن جهوده خلال السنوات الأخيرة من أجل تنظيم مسار الإعلام كانت لافتة للنظر، فضلًا عن وقوفه بقلمه إلى صف الوطن في كثير من القضايا والأحداث.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وعموم الصحفيين في وفاته، داعيًا الله أن يرحمه ويتقبله في الصالحين.