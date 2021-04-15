شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٨ أشخاص، الخميس، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل، على طريق أبوحماد الجمالية أمام المعسكر بدائرة مركز أبوحماد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل، على طريق أبوحماد الجمالية أمام المعسكر بدائرة مركز أبوحماد، ما أسفر عن إصابة ٨ أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية