شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بالإسراع بإصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بالكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيله، وخاصة أن خط الطرد يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال حيث يصل طول الخط إلى 3.5 كم بقطر 600 مللي.

ووجه محافظ أسوان لسرعة إصلاح خط الطرد الرئيسي لإعادة تشغيل محطة جبل شيشه مياه الشرب التي تم وقف تدفقها لإتاحة الفرصة أمام الفرق الفنية لشركتى المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحى بعملية الإصلاح بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أنه جارى شفط وسحب الكميات المتراكمة من المياه بواسطة 8 سيارات وفنطاس للشفط ليعقب ذلك عملية الإصلاح لهذ الخط الرئيسى من أجل عودة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء الواقعة على طريق السادات خلال ساعات، علاوة على إعادة الشئ لأصله لطريق فيله بعد إنتهاء أعمال الإصلاح لضمان إنتظام الحركة المرورية.