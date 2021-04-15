شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة التخلص الآمن من النفايات بمستشفي الأحرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، تم خلالها مناقشة خطة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفي، مع الدكتور عبدالكريم العراقي مدير عام المستشفي التعليمي، وتفقد وكيل الوزارة أماكن تجميع النفايات الطبية بالمستشفي، والتأكد من إجراءات النقل الآمن لها للتخلص منها بمجمع المحارق بالخطارة، وفقاً لمعايير وسياسات مكافحة العدوي.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بالمرور على المركز الإقليمي لبنك الدم بالأحرار، وناقش مع مديرة المركز الدكتورة نانسي عبدالحي، مقترح تخصيص مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ببنك الدم، وقام بمعاينة الأماكن المختلفة لاختيار المناسب منها، وتحديد خطوط السير، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا على المواطنين من مشقة السفر، والذين قاموا بالتسجيل على موقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩.

يذكر أن صحة الشرقية قامت بتخصيص ١٤ مركز بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهي «مكتب صحة ثان الزقازيق، المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبوكبير، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين، وههيا والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح، وديرب نجم المركزية».