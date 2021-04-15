شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة فنية للأطفال بفنون الأقصر.. «أنا أرى العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الاقصر المسابقة الفنية للاطفال المقدمة من منظمة المدن التاريخية وذلك على هامش المؤتمر العلمى ال ١٧.

وتضمنت شروط المسابقة عدد من الشروط ومنها ان يكون المتسابق من أبناء محافظة الاقصر ويكون عمره من ٩- ١٢ عاما بحيث يتقدم المشترك برسمة واحدة فقط. وجاءت الموضوعات التي تضمنتها المسابقة ( انا ارى العالم- التقاليد الوطنية بالعالم ).

وأكدت كلية الفنون الجميلة على إقامة معرض الأعمال الفائزة بمقر الكلية حيث سيتم تكريم الفائزين والإعلان عن الفائزين الذين سيشاركوا في المسابقة الفنية الدولية المنعقدة في مدينة كازان بروسيا.