شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طبي صربي يزور مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد طبي من دولة صربيا ،، بزيارة الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة الغردقة بفندق سي جاردن بميدان العروسة، ووحدة صحة الأحياء شمال الغردقة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لتلقي اللقاح للعاملين والمقيمين بالمدينة الساحلية.

حيث قامت مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بشرح كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها من بداية التسجيل لتلقي اللقاح حتي يتم التطعيم، مؤكدة أن اللقاحات المستخدمة عبارة عن نوعين سينوفارم واسترازينكا، مشيرة أن مديرية الشؤون الصحية تهدف إلى تلقي كافة العاملين والمقيمين بالمحافظة لتلك اللقاح نظراً لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أفادت مدير إدارة الطب الوقائي أنه تم تطعيم عدد 615 شخصا من العاملين بالقطاع السياحي حتي الآن، مشيرة أن فندق سي جاردن والوحدة الصحية بالاحياء يبدأ العمل بهما يوميا من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 9 مساءاً، وحاليا خلال شهر رمضان الكريم يتم العمل حتي الساعة 10 مساءاً.

ومن ناحية أخرى أبدي الوفد الصربي إعجابه الشديد بالاماكن والبروتوكول المتبع لتلقي اللقاح، مشيداً بالإجراءات الاحترازية بالمدينة السياحية.