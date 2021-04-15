شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ترافقه سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، السبت المقبل، بتكريم الأمهات المثاليات.

كما يقوم المحافظ يرافقه محمد سالم، مدير عام مديرية القوي العاملة، عقب تكريم الأمهات المثاليات، بتوزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة، وذلك في ديوان عام المحافظة بالعريش.

يذكر أن المحافظة أجلت فاعليات تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع شهادات أمان على العمالة الغير منتظمة، حدادا على أرواح شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج.