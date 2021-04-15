شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارع العبور بحي الضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية اليوم الخميس، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحى الضواحى والذى يأتى ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بكافة المحاور الرئيسية والفرعية، وتطوير مختلف الطرق بحى الضواحى، رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة المرور.

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدها الشارع حتى الآن، مشددا على تطوير الشارع بنفس الكفاءة التي تشهدها مختلف شوارع المحافظة، مؤكدا أن شارع العبور من الشوارع الحيوية وذات طابع خاص بحى الضواحى، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع وتشجير جانبى الشارع وزيادة معدلات الإضاءة.

يذكر أن حى الضواحى يشهد حاليا طفرة في قطاع الطرق من خلال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى شملت الشوارع المحيطة بالميناء البرى الجديد وشارع البترول وشارع الشاحنات وشارع قوات الأمن، وكذا تطوير شوارع مناطق السيدة خديجة وزمزم وفاطمة الزهراء وغيرها، بما يحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها المحافظة في كافة الأحياء للارتقاء بحياة المواطنين.