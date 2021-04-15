شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الأستاذ فوزى الوالى رئيس حى الزهور بمواصلة وتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتؤدى للاذدحام والتكدس.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم بعدد من الأحياء لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارى تنفيذها.

وشدد محافظ بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع حى الزهور ومنع أي مخالفات أو اشغالات تؤثر على حركة المرور والمواطنين، موجها بتطبيق العقوبات على المخالفين، كما شدد على تكثيف حملات النظافة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة حركة الأسواق لمنع التكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.