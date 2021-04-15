شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 كرتونة مواد غذاية علي المستحقين بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، بتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، على المستحقين بقري الشيخ زويد.

وأكد الشيخ عرفات خضر، رئيس مجلس ادارة جمعية الجورة، أنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية بقرية الجورة والقري المجاورة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء، وبمناسبة شهر رمضان المعظم وبرعاية صندوق تحيا مصر.