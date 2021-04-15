شكرا لقرائتكم خبر عن «بني سويف» تستعد لتنفيذ مشروع التدريب العملي «صقر» لمجابهة الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ اجتماعا لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك(صقر)لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية

وخلال الاجتماع تم استعراض بعض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية والتي تتضمن الإمكانيات المتاحة لدى كافة الجهات التنفيذية ،واستعراض مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها،ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث

حيث نوًه بلال حبش عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم«بشكل دوري»بهدف تقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة،وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي الأجهزة التنفيذية في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصرالتابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية،بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن ،واتخاذ القرارات المناسبة

حضر الاجتماع :المستشار العسكرى، ورؤساء الوحدات المحلية ومدير الحماية المدنية ،وكيل وزارةالتربية والتعليم،وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة التموين، وكيل وزارة الصحه مديرية الطرق والنقل جمعية الهلال الـحمر