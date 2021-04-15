شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية والتعليم» تكشف تفاصيل مناهج المدارس المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مناهج المدارس المصرية اليابانية في مصر، مؤكدة أنه أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان في 28 فبراير 2016 قد تم الإعلان عن شراكة بين البلدين في مجال التعليم، الأمر الذي يؤدى لتحسين التعليم المصرى، جاء ذلك بعد إعجاب الرئيس بالمدارس اليابانية خاصة عنصر الانضباط المدرسى والأنشطة الطلابية.

وفي العام الدراسي 2018/2017، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ تجربة المدارس المصرية اليابانية، ليصل عددهم إلى 48 مدرسة داخل 25 محافظة، في العام الدراسي المقبل 2021/2022، ومن المقرر أن يزيد عددها في السنوات المقبلة.

ويسعى نظام التعليم بالمدارس إلى تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمى في نظام التعليم الياباني التعليم الشامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من «العقل والقيم والجسد»، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدني والصحي معًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، بداية من الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوي أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.