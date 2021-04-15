شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب اليوم ثالث أيام شهر رمضان بـ78 مدينة فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت معدلات البحث الآن على موقع جوجل عن موعد أذان المغرب اليوم الخميس الموافق 15-4-2021 لمعرفة موعد صلاة المغرب وكذلك موعد الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان 2021 وكذلك مواقيت الصلاة بالطبع.

ونشر الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة للمسلمين عن 78 مدينة فى مصر اليوم، ونعرض موعد أذان المغرب بالإضافة إلى موعد أذان العشاء فى ثالث أيام شهر رمضان الكريم حسب المعروض على موقع هيئة المساحة المصرية، وهي ذات المواعيد التى نشرها أيضًا موقع دار الافتاء المصرية والذى عرض جدول مواعيد الصلاة في 87 مدنية مصرية عن اليوم الخميس 15 إبريل 2021.

مواعيد أذان المغرب والعشاء فى ثالث أيام شهر رمضان 2021

المدينة موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القـاهـرة 06:22 م 07:43 م الأسكندرية 06:29 م 07:51 م طنطــا 06:24 م 07:46 م المنصورة 06:23 م 07:45 م الزقـازيق 06:22 م 07:43 م أسيــوط 06:20 م 07:38 م سـوهاج 06:17 م 07:35 م بنى سويف 06:22 م 07:42 م المنـيـا 06:22 م 07:41 م قـــنا 06:13 م 07:30 م أســوان 06:10 م 07:26 م مطـروح 06:40 م 08:02 م الغردقـة 06:09 م 07:27 م الخارجـة 06:22 م 07:39 م الإسماعيلية 06:19 م 07:40 م دميـاط 06:21 م 07:44 م السـلوم 06:48 م 08:11 م نويـبع 06:08 م 07:28 م حلايــب 05:54 م 07:08 م شرم الشيخ 06:08 م 07:27 م الفـيــوم 06:23 م 07:43 م 06-أكتوبر 06:24 م 07:44 م كفر الشيخ 06:25 م 07:47 م الحامول 06:24 م 07:46 م بلطيم 06:24 م 07:47 م طابا 06:09 م 07:30 م راس سدر 06:16 م 07:37 م الطور 06:11 م 07:30 م دهب 06:08 م 07:27 م ابوزنيمة 06:14 م 07:34 م راس غارب 06:12 م 07:32 م القصير 06:06 م 07:24 م برنيس 05:59 م 07:15 م سفاجة 06:08 م 07:26 م مرسى علم 06:03 م 07:20 م شلاتين 05:59 م 07:14 م سيدى برانى 06:45 م 08:08 م الضبعة 06:35 م 07:56 م العلمين 06:32 م 07:54 م واحة سيوة 06:44 م 08:04 م موط (الداخلة ) 06:27 م 07:44 م الفرافرة 06:33 م 07:51 م البويطى 06:30 م 07:49 م باريس 06:20 م 07:36 م المحلة الكبرى 06:24 م 07:46 م الحمام 06:24 م 07:46 م نجع حمادى 06:15 م 07:32 م بورسعيـد 06:19 م 07:41 م السـويس 06:17 م 07:38 م العريـش 06:13 م 07:35 م الطور 06:11 م 07:30 م دمنـهـور 06:26 م 07:48 م ادفو 06:11 م 07:28 م اسنا 06:13 م 07:29 م الأقصر 06:13 م 07:30 م القاهرة الجديدة 06:22 م 07:43 م توشكى 06:15 م 07:30 م الدلنجات 06:26 م 07:48 م كاترين 06:10 م 07:30 م السادات 06:26 م 07:47 م الصالحية الجديدة 06:21 م 07:42 م العاشر من رمضان 06:20 م 07:41 م العاصمة الادارية الجديدة 06:21 م 07:42 م العبور 06:22 م 07:43 م الفشن الجديدة 06:23 م 07:42 م المنصورة الجديدة 06:25 م 07:48 م النوبارية الجديدة 06:20 م 07:42 م بدر 06:29 م 07:50 م بنى مزار الجديدة 06:15 م 07:35 م بورسعيد الجديدة سلام 06:16 م 07:38 م بئر العبدالجديدة 06:22 م 07:44 م توشكى الجديدة 06:16 م 07:31 م حدائق العاصمة 06:18 م 07:39 م رشيد الجديدة 06:12 م 07:34 م رفح الجديدة 06:26 م 07:48 م سفنكس الجديدة 06:21 م 07:42 م شرق العوينات 06:09 م 07:24 م غرب النوبارية 06:19 م 07:41 م

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