شكرا لقرائتكم خبر عن 15 الف جنيه للمتوفى وتوفير ايواء للأسر المتضررة من انهيار عقار الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، صرف 15 ألف جنيه لكل متوفي و3 آلاف جنيه لكل مصاب، في حادث انهيار عقار الدقهلية، والمكون من 5 طوابق في عزبة شومان، التابعة لمركز ميت عمر.

وٱكد بيان رسمى لمحافظة الدقهلية أن العقار يسكنه 5 أسر تضم 19 فرد، وتم توفير سكن بديل للأسر بمساكن الإيواء مع توفير السلع التموينية التي تكفي هذه الأسر لمدة 3 أشهر وإدراج كافة الأسر علي برنامج تكافل وكرامة.

واكدت المحافظة أنه تم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لمعاينة المنازل المحيطة وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الحالة الإنشائية لهذه المنازل والأسباب التي أدت إلي إنهيار المنزل.

ووجه اللواء عمرو فكرى رئيس مجلس ومدينة ميت غمر بسرعة رفع الأنقاض الناتجة عن انهيار المنزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية الاحترازية لعدم وقع خسائر في الأرواح والممتلكات لفتح الشوارع أمام المواطنين.

وكانت محافظة الدقهلية شهدت فجر اليوم، انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى عزبة شومان التابعة لمركز ميت غمر ونتج عن الحادث 3 وفيات واصابة طفلين

وتبين من المعاينة الهندسية أن المنزل مقام علي حوائط وليس علي أعمدة خرسانية وتم الإخلاء الفوري لكافة المنازل المحيطة وفصل جميع المرافق وفرض كردون أمني حول الموقع .

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