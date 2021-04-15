شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: مصر تنجح في تحقيق 90% من الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، يرافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 الآف طن سكر يوميا .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة وشهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل.

وتفقد الوزير بوابات التعقيم بمصانع شركة الدلتا للسكر، والإطلاع على إجراءات السلامة والصحة المهنية والاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والزائرين بالمصانع، كما أطلع الوزير على أعمال موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية في الأوزان ومنعا لآى تلاعب واشاد الوزير بمنظومة التطوير.

كما تفقد الوزير معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ،حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السري وارسال البيانات إلى غرف التحكم الالي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الالي D.C.S)) والاطلاع على عملية الضبط الالي للتشغيل والربط الالكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل/ الطبخ / النافضات، والتأكيد على تنفيذ تعليمات الوزير بالتحديث بالبرمجيات الالية لتقليل الخطأ البشري اثناء التصنيع وضبط أي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة.

تفقد الوزير عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقتة للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق اجراءات صحة وسلامة الغذاء والاطلاع على شهادات الجودة الحاصل عليها الشركة من «عضوية هيئة الغذاء والدواء الامريكية( F D A ( U.S.وإعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) وإعتماد الايزو ( 22000:2005 ) وكذلك فتح مناشئ جديدة للتصدير مثل اعتماد»لب البنجر «المنتج للتصدير للصين .

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التي حدث بها طفرة نوعية في جمهورية مصر العربية في الأونة الآخيرة، فبعد أن كانت مصر تعاني من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية إرتفاع الأسعار وأصبحت الآن سلعة تتميز بالإستقرار والثبات السعري والوفرة والاتاحة ليقترب معدل الإكتفاء الذاتي من السكر إلى ما يقرب من 90 % ويرتفع المعدل النسبي للمخزون الاستراتيجي للسكر لما يزيد عن 6 أشهر .

وأضاف الوزير أن انتاج السكر في مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من ( قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من ( بنجر السكر ) كذلك إنتاج 250 الف طن / سكر من محليات صناعية ( جلوكوز – وهاي فركتوز ) من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2،850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي ( 3،2 ) مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدي المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدي 350 ألف طن)، وأن هذه الحقائق تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتي يحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية ومعظمة قيمتها (قيمة مضافة ) .

وأوضح الوزير، أنه تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ ( 300 ) ألف فدان أصبحت الآن تتعدى ( 640 ) ألف فدان، نظراً لإهتمام الدولة بهذا المحصول الإستراتيجي الهام والذي يقام عليه ثمانية مصانع تنتج سكر من ( البنجر )، وهي كالاتي، ( الدلتا للسكر / الدقهلية / النوبارية / الفيوم / الشرقية / النيل / صافولا متمثلة في «الأسكندرية والمتحدة» )، وحديثاً انضمام مصنع (القناة للسكر ) وهو من أكبر المصانع حديثاً بمنطقة غرب غرب المنيا والذي قام على مساحة استصلاح تقترب من (180) ألف فدان ستبدء تشغيل تجريبي هذا العام مما يدلل أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد أصبحت مصر نقطة جذب وإستثمار مميزة لهذه الصناعة الهامة نظراً للتيسيرات التي تقدمها الدولة للنهوض بهذه الصناعة والتي تقام بنظام (الزراعة التعاقدية والتي تعود بالنفع على المزارعين وكذا على العاملين بهذه الصناعة والمصانع ) .

واشار الوزير إلى أننا نتابع اليوم أحد أكبر المصانع المنتجة للسكر من بنجر السكر بمصر بمحافظة كفر الشيخ وهي «شركة الدلتا للسكر» التي أنشئت عام (1979 م) والتي تم تطويرها وتحديثها عام (2019م) وقد قمت بإفتتاح أعمال تطويره والتي إنعكست على اداء المصنع من ناحية رفع قدراته الإستعابية والتصنيعية لبنجر السكر ليصبح المصنع قادراً على استيعاب (2،5) مليون طن محصول بنجر /سنوياً لينتج من 300 ألف إلى 350 ألف طن سكر علاوة على انتاج خام المولاس بمعدل 130 الف طن وكذلك تفل بنجر بما يقرب من 140 ألف طن/ سنوياً وتم فتح افق جديدة نحو القيمة المضافة في استغلال المنتجات الثانوية لإنتاج الاعلاف المتكاملة مما يعود بفائدة على الصناعة وسد جزء كبير من الفجوة العلفية لتقليل الاستيراد من مكونات الاعلاف بمصر طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

واستعرض الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب خطة تطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 الف طن بنجر إلى 21 الف طن بنجر يوميا وكافة مراحل التطوير تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية تحت إشراف الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة معدلات الانتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين، تم تطوير وتحديث خطوط الانتاج بمصنع الشركة ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف إلى 21 الف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 الاف طن سكر يوميا .

وأضاف د «ابو اليزيد» أن موسم إنتاج السكر المحلى من البنجر يبشر بالخير هذا العام نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام على مستوى الجمهورية إلى 640 ألف فدان وان الشركة نجحت هذا العام من التعاقد على زراعة 120 ألف فدان بنجر سكر، بنظام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، وانه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق وكذلك في التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة في إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر، كما انه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ 350 ألف طن بزيادة نحو 60 ألف طن عن العام الماضى، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت إشراف وزير التموين .

كما شهد الوزير عرض فيلبم تسجيلى عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمورية بتطوير مصانع السكر لزيادة معدلات الانتاج وتقليل نسبه الهدر كما شهد فيلم تسجيلى عن مراحل تطوير خطوط الانتاج بمصنع شركة الدلتا للسكر.