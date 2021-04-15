الحفاظ على استقرار الوطن.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة" والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2020 /2021، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجّه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي لدارسي الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقراره وتماسكه.

شارك في إعداد البحث نخبة من مستشاري كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية، وانتهى البحث الذي تم تناوله خلال 3 جلسات عمل إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على استقرار المجتمع المصري وتماسكه حتى عام 2050.

وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على المشاركة في تقديم رؤى لمواجهة التحديات المختلفة التي تؤثر على المجتمع، مشيدًا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصري في مصر الحديثة.

حضر البحث عدد من مديري الكليات والمعاهد العسكرية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين.