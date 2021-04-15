الزراعة تعلن مجموعة توصيات للنهوض بصناعة الزهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن 11 توصية ضمن المؤتمر الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، والذي عقد بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، نهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان: "صناعة الزهور في مصر.. الفرص والتحديات"، بحضور عدد من الخبراء والباحثين في هذا المجال.

وأكد المشاركون في المؤتمر على تكثيف التوعية بأهمية إنتاج وصناعة الزهور في مصر، والصناعات القائمة عليها، وقيمتها الاقتصادية والتصديرية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات تصدير زهور القطف ونباتات الزينة فى مصر، بما يساهم في فتح أسواق جديدة لها في الدول المختلفة، وتسهيل إجراءات عمليات استيراد الأصناف الجديدة للشتلات من الخارج لزراعتها محليا.

وطالب المهتمون بهذا المجال بضرورة إنشاء جمعية زراعية تعاونية لمنتجي نباتات الزينة، وإنشاء شبكة موحدة للربط بين صغار المزارعين وكبار المزارعين والمراكز البحثية والأسواق، وإنشاء بورصة زراعية خاصة بنباتات الزينة.

وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر في تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص لمشاتل الزهور ونباتات الزينة، وزيادة الحوافز التشجيعية لمنتجي الزهور ونباتات الزينة للنهوض بالصناعة خاصة المشاتل، فضلا عن إدخال مجال زراعة الأنسجة في إنتاج شتلات الزينة.

وطالب المشاركون في المؤتمر بزيادة فرص دعم صغار المنتجين في هذا المجال بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين وشباب الخريجين وأصحاب المشاتل لإنتاج شتلات وزهور زينة ذات قيمة عالية، فضلا عن التوسع في إقامة معارض للزهور والمشاتل أكثر من مرة في العام مثل: "معرض الربيع، الخريف، الشتاء"، وإقامتها بمختلف محافظات الجمهورية.