حسين زين ناعيًا مكرم محمد أحمد: ساهم بإخلاص في الدفاع عن قضايا وطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بخالص الحزن والأسى، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق والذي وافته المنية اليوم.

وقالت الوطنية للإعلام، فى بيان لها، إن الراحل صاحب مواقف وطنية مشرفة وكان يمتلك قلما حرا ساهم بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه وساهم أيضا في إثراء الحركة الثقافية بمصر وستظل كتاباته المتميزة وآرائه تراثا ثقافيا متميزا تعتمد عليه الأجيال القادمة في عالم الصحافة والإعلام.

وتقدمت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وللجماعة الصحفية لوفاة أحد أبرز رجال الصحافة المصرية، ودعت الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.​