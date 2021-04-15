شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ضوابط قداسات أسبوع الآلام والبصخة المقدسة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضوابط وتعليمات تتعلق بالعيادات الطقسية للأقباط خلال الفترة من جمعة ختام الصوم في 23 إبريل الجارى وحتى عيد القيامة المجيد في 2 مايو المقبل، والتى تتعلق بصلوات القداسات الالهية بمناسبة البصخة المقدسة أسبوع الآلام.

وذكرت الكنيسة، أن الضوابط والتدابير تأتى في إطار الظروف الصحية التي تواجهها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد، والتى تتعلق بقداسات وصلوات البصخة المقدسة واسبوع الآلام خلال الفترة من جمعة ختام الصوم 23 ابريل إلى عيد القيامة المجيد 2 مايو، وتشمل الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من مراعاة التباعد الاجتماعي (مسافة الأمان)، وارتداء الكمامة والكحول والتطهيرات وأن يتم حضور القداسات وصلوات البصخة المقدسة بنظام الحجز المسبق بكل كنيسة بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية بواقع اثنين فقط لكل دكة.

وقال مصدر كنسى لـ«المصرى اليوم»، إنه تقرر أن يتم حضور القداسات وصلوات البصخة بأسبقية الحجز، لكل شخص نوال بركة حضور قداس خلال هذه الفترة وبحسب الظروف والامكانيات المتاحه لكل كنيسة من حيث عدد الرعية والطاقة الاستيعابية للكنيسه، ويمكن الكنيسة أقامت اكثر من قداس خلال المناسبات في هذه الفترة بحسب الامكانيات المتاحه وتشمل عدد الاباء الكهنه والاماكن والطاقة الاستيعابية ومراعاة مشاركة الأطفال في كافة المناسبات، وعدم حضور أي شخص لديه أي اعراض أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة أحد المصابين، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتذار بجميع الأبرشيات عن استقبال المهنئين بعيد القيامه، بسبب الجائحة.

ولفت إلى أن الأسر القبطية خصصت أماكن في المنازل لممارسة طقوس صلوات البصخة المقدسة وأسبوع الآلام، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة الفيروس والتى تساهم في تقليل عدد الحضور.

وأضاف: «أغلقت الكنائس بسبب الوباء العالمى كورونا، إلا أنه أصبح في كل بيت كنيسة حيث جرى تخصيص مكان في كل منزل لممارسة الصلوات وتعليق الستائر السوداء حتى يعيشوا الحياة الروحية، حزناً على صلب السيد المسيح والشعور بمشاعر اسبوع الالام، لافتا إلى أن الحاكم بأمر الله الفاطمى حينما اغلق الكنائس 9 سنوات ونزل يتفقد الشعب وجد الشعب كله يصلي في المنازل».

وقال، أن صلوات البصخة المقدسة تعنى العبور لرفع البلاء عن مصر وشعبها، وكما نصلى البصخة للعبور من الخطية إلى الخلاص نصلى ليعبر بنا الله من المحنة إلى النور والفرحة والنجاة.

يأتى هذا فيما أصدرت مطرانية بورسعيد للأقباط الارثوذكس، برئاسة الأنبا تادرس، بيانًا توضح فيه الإجراءات المتبعة خلال الفترة القادمة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث قررت المطرانية الالتزام بنسبة حضور ٢٥% فقط خلال القداسات الاسبوعية، وهكذا صلوات البصخة.

وفيما يخص صلوات أسبوع الآلام تقتصر صلاة الجمعة العظيمة وخميس العهد على الآباء الكهنة وشمامسة الكنيسة، وأيضًا قداس ليلة عيد القيامة المجيد.

كما اصدرت مطرانية صنبو وديروط، برئاسة الأنبا برسوم، ان صلوات أسبوع الآلام تقتصر صلاة الجمعة العظيمة وخميس العهد على الآباء الكهنة وشمامسة الكنيسة، وأيضًا قداس ليلة عيد القيامة المجيد.

وتطرق بيان «صنبو وديروط» إلى ان تكون صلوات الاكاليل«الزفاف» في فترة الخماسين المقدسة ــ أي الفترة التي تعقب عيد القيامة المجيد ــ، بحضور العروسين وكاهن واحد وشماس واحد، بحضور 30 اخرين من اسرة العروسين فقط.

كما قرر الانبا فيلوباتير، اسقف ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها بالمنيا، ان تقتصر الصلوات بداية من جمعة ختام الصوم، وحتي نهاية قداس عيد القيامة المجيد، على الاباء الكهنة بكل كنيسة مع الشمامسة.

ولفت بيان الانبا فيلوباتير، ان يتم اعداد جدول لحضور الشمامسة، بكل كنيسة بدءا من المرحلة الاعدادية، وبحد أقصى 50 شماس في كل صلاة، مع تحديد مواعيد لكافة القداسات والصلوات .

وكان الأنبا فيلوباتير، قرر منذ ايام بعد استطلاع الآراء ومنهم العديد من الأطباء الذين أرسلوا له تحذيرات بشأن انتشار فيروس كورونا وزيادة الأعداد في الآونة الأخيرة، وأنه من أجل سلامة الجميع تقرر استمرار إقامة القداسات بنسبة حضور 25% من مساحة الكنيسة على أن تقام القداسات يوميا وبالحجز المسبق لاستيعاب كل الشعب في كل الكنائس.

يأتي ذلك في إطار التفويض الذي منحه من قبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمطارنة وأساقفة الكنيسة، لاتخاذ ما يناسب من القرارات في إطار الوضع الصحي بكل منطقة.