شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ضيف حلقات أول برنامج تليفزيوني عربي مشترك «بيت للكل» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدًا الجمعة أولى حلقات برنامج «بيت للكل»، أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته النجم والفنان المصرى أحمد عز، كما تناقش الحلقه حياتنا في ظل الكورونا وإعادة اكتشاف المواطن العربي لذاته وكيف واجهت الدول جائحة كورونا المستجد.

والبرنامج يبث عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في توقيت واحد العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وأيضًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

والبرنامج تقديم شافكي المنيري من مصر، ولميس عبدالكريم من العراق، وكاثى فرج من الأردن، وضحى الشامى من فلسطين، والبرنامج من إخراج أحمد وهدان.