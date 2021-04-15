شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الأورمان وجونسون للأطفال لرعاية أبناء دور الأورمان الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة جونسون وجونسون – مصر ضمن فعاليات يوم اليتيم 2021 بهدف رعاية أبناء دور الأورمان للأيتام.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم أن بروتوكول التعاون مع شركة جونسون للأطفال يأتي في إطار تعاون الأورمان مع كل المؤسسات الاقتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية لدعم شرائح الأيتام.

وأشار شعبان إلى أن توقيع البروتوكول مع جونسون للأطفال هو أحد فعاليات يوم اليتيم 2021 التي تنظمها جمعية الأورمان بهدف استمرار فعاليات يوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل دون انقطاع مع الأخذ في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية وقرارات وزارة الصحة المصرية فيما يخص التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أكد محمد عبدالرسول مدير عام جونسون وجونسون – مصر وغرب أفريقيا، سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان، وهو ما يعكس الرؤى المشتركة في استمرار تقديم الدعم المستمر لأطفال مصر. وهو ما يؤكد حرص شركة جونسون وجونسون – مصر صاحبة العلامة التجارية رقم واحد في العالم للعناية بالأطفال، على القيام بواجبها المجتمعي في رعاية ودعم أطفال مصر على جميع الأصعدة. ويؤكد أن يوم اليتيم سيكون افتتاحية هذا البروتوكول المشترك وستعقبه مجموعة من الفعاليات التي تهدف شركة جونسون وجونسون – مصر من خلالها القيام بواجبها في بناء وتعليم الأطفال وإدخال الفرحة في قلوبهم.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان كان قد أعلن أن احتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدا وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها ومنذ أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من ثمانية عشر عاماً أن تكون الجمعة الأولى انطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام وأن إحتفال هذا العام سوف يأخذ شكلاً آخر تماشياً مع ظروف انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع جونسون للأطفال، حيث تطلق الأورمان مبادرة «عمر بيت يتيم» باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأشد احتياجاً في القرى الأكثر فقراً تحقيقاً لهدف الاحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأى العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبلا أفضل.

بروتوكول تعاون بين الأرومان وجونسون للأطفال لرعاية أبناء دور الأرومان الأيتام

بروتوكول تعاون بين الأرومان وجونسون للأطفال لرعاية أبناء دور الأرومان الأيتام