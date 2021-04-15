شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى مكرم محمد أحمد: كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد ،رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مؤكدًا أنه (رحمه الله) كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة وطنه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان .

يذكر أن مكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بالمنوفية، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلًا عسكريًا باليمن عام 1967، ورئيس قسم التحقيقات بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991، ومن عام 1991 حتى عام 1993، وفى عام 2007 حصل على 70% من أصوات الناخبين، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام.