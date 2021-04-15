شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين : مكرم محمد أحمد كان يمتلك قلمًا حرًا.. وصاحب مواقف وطنية مشرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقالت الوطنية للإعلام في بيان لها، الخميس، إن الراحل صاحب مواقف وطنية مشرفة، وكان يمتلك قلمًا حرًا ساهم بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه وساهم أيضًا في إثراء الحركة الثقافية بمصر، وستظل كتاباته المتميزة وآرائه تراثًا ثقافيًا متميزًا تعتمد عليه الأجيال القادمة في عالم الصحافة والإعلام.

وتتقدم الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وللجماعة الصحفية لوفاة أحد أبرز رجال الصحافة المصرية، وتدعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.