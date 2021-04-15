شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 53 شيشية من مقاهي مخالفة وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، من حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، فضلا عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، أسفرت الحملة عن ضبط ٣٨ شيشة بكافتريات مخالفة داخل المدينة، وديرب البلد وشارع الساحة الشعبية، وعلى جسر بحر صفط، كما تم رفع كافة الاشغالات بشارع النصر بامتداده وتفرقة الباعة الجائلين بالشارع، والزام أصحاب المحال بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق لفتح الحركة المرورية أمام المواطنين وعبور السيارات، كما أسفرت الحملة عن التحفظ على ٤ ميزان و٢٠ كرسي إشغال طريق و٢ تربيزة و٢ مانيكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المركز، وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٦ تكاتك مخالفة بميدان القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها،كما تم مصادرة ١٢ شيشة بملحق لكافتريا مخالفة بمنطقة ڤلل الجامعة، كما تم التحفظ على ٣ طن مواد بناء لحالة مخالفة بمنطقة غرب غشام، فضلا عن رفع الحواجز الحديدية والباعة الجائلين في عدد من المناطق .

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية بالتلين، حملة لرفع الإشغالات والتلتوارات والمتعدي أصحابها على حرم الطريق بقرية بندف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بتكثيف حملات رفع الاشغالات وردع المخالفين بحضور شرطة المرافق، ومشرفي قسم الاشغالات، حيث تم مطاردة الباعة الجائلين في شارع مصطفى كامل وشوارع المدينة؛ ورفع ١٧ حالة اشغال من كراسي وموازين وشماسي وسلالم خشبية، و٣ شيشة وتم التحفظ عليهم بمخازن رئاسة المركز.