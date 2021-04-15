شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» ينعى مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، ببالغ من الحزن والأسى المفكر والكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال فائق إنه برحيل الفقيد فقدت مصر أحد كتابها ومفكريها المتميزين الذي عمل بكل جد وإخلاص لخدمة قضايا الوطن من خلال كافة المناصب التي تولاها في مسيرته الصحفية والمهنية.

وتقدم فائق بخالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه ولكافة أعضاء الأسرة الصحفية.