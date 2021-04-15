شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية في المهد بمراكز الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس على مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة اليوم حاله التعدى الواقع على مساحة 6سهم بناحية قرية العامرية بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي والاستاذ محمود رمضان رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العدوة .

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة بناحية جبله حالتين تعدي على مساحة واحد قيراط زمام جمعية جبله مساحة 4 قيراط بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة ومعمر خيرالله رئيس وحدة جبله والمهندس شعبان مدير جمعيه جبله .