شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها، قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين العاشر من رمضان، شنت حملة تفتيشية ورقابية على المحال التجارية بنطاق المدينة، وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم لوجود منتجات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٣كيلو سجق، و٧ كيلو كبده، و٥ كيلو لحم مفروم على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضر عدم ممارسة نشاط أثناء مرور الحملة على تاجر تمويني، وكذلك تحرير محضر ضد تاجر تمويني لعدم وجود سجل زيارات بالمحل، بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.