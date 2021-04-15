شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد خطوط إنتاج مصنع سكر بنجر الحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار زيارته لمحافظة كفر الشيخ، وصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مصنع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول، يرافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج.

ويأتى تطوير مصنع شركة الدلتا للسكر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة وذلك تحت إشراف وزير التموين .

واستعرض الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، خطة تطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.