شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الأمير تادرس بالمنيا تزين الميدان بفانوس وهلال وصليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام التالي علي التوالي، وبتوجيهات من الأنبا مكاريوس، أسقف مطرانيه الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، زين القائمين علي كنيسة الأمير تادرس الشطبي، بمدينة المنيا، ميدان صيدناوي، بوضع فانوس وهلال وصليب، احتفالا بشهر رمضان المبارك، ما اسعد المارة وصبغ عليهم روح الوطنية والحب بين أبناء الوطن الواحد .

كما حرص أهالي مدينة المنيا، علي تزيين الشوارع والميادين بفانوس رمضان، كما واصلوا الموائد الرمضانية، من خلال تجهيز وإحضار الوجبات الجاهزية، وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا .

من جانبه كلف العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، فرق عمل متنقلة للقيام بأعمال النظافة، بجميع الشوارع والميادين، خلال الشهر الكريم، والعمل بنظام الفترتين.

كنيسة الامير تادر تزين ميدان في المنيا

كنيسة الامير تادر تزين ميدان في المنيا

كنيسة الامير تادر تزين ميدان في المنيا