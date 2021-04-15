شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين ينعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الذي وافتة المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد كان دمث الخلق، مهنيًا من الطراز الفريد، أدى واجبه المهني على أكمل وجه، حيث تقلد الفقيد الكثير من المناصب رئيس تحرير مجلة المصور ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.