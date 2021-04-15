شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط الاختبار التجريبى لطلاب الصف الثالث الثانوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل الاختبار التقني بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020- 2021 والذي يعقد في الفترة من18 وحتى 22 أبريل من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً.

وحددت الوزارة اهداف الامتحان، موضحة أنه على الطلاب:

- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه

- قياس تغطية الـ 4G

- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

- تحديث منظومة التابلت

- للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368

أو من خلال الواتساب: 01148970610

وشددت الوزارة على أنه يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار، ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.