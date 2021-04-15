شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره بالاختيار 2.. "محمد مبروك" قصة ضابط فضح الإخوان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم إياد نصار فى مسلسل "الاختيار 2" بالحلقة الثانية الذى يجسد شخصية الشهيد البطل محمد مبروك، الذى سيظل الاسم الذى يؤرق جماعة الإخوان.

محمد مبروك ليس ضابطًا عاديًا، وإنما كان ضابطا من طراز خاص، فقد فضح جماعة الإخوان، وأحبط مخططاتهم وشارك في القبض على قياداتهم.



الشهيد محمد مبروك

في 18 نوفمبر 2013، اغتالت يد الإرهاب الشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، أثناء مروره بالسيارة التى يستقلها بشارع نجاتى فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده، حتى يتخلصوا من "مبروك" ذلك الضابط الذى فضح مؤامراتهم الخبيثة.

ارتبط اسم الشهيد "مبروك" بالعديد من الأحداث المهمة التى وقعت داخل البلاد، فهو الذى سطر محضر تحرياته المؤرخ فى 9 يناير 2011، حول اجتماع قيادات الإخوان للتنسيق لأحداث العنف التى وقعت بعد أحداث ثورة 25 يناير.

"محمد اتولى ملف جماعة الإخوان من زمان قبل ثورة يناير، ولما مسك الإخوان الحكم قرروا نقله إلى 6 أكتوبر حتى يبعدوه عن جهاز أمن الدولة، لأنه كان قوى في شغله جدا، ولكنه في يوم 30 يونيو وهو يوم عزل مرسى، صدر له قرار من وزير الداخلية بعودته مرة أخرى إلى الجهاز بمدينة نصر"، هكذا تحدثت زوجة الشهيد البطل، في تصريحات سابقة لليوم السابع.