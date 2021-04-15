شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة لعلاج مرضى الإدمان فى 16 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن أبرز الدوافع لتقدم المرضى للعلاج من الإدمان مجانا فى نقاط محددة.

عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال 3 أشهر بلغ 33 ألف و267 مريضا، وعدد المراكز العلاجية 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية، 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح".

تقديم الخدمات العلاجية لـ 756 مريض إدمان مجانا من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير،

نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.45%، بينما بلغت نسبة الإناث 5.55%.

العوامل الدافعة للتعاطى وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت فى المقدمة، أصدقاء السوء، حب استطلاع والتفكك الأسرى، وهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، وجاءت العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية الخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية مشاكل فى العمل وضغوط الأهل.