شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإزالة الحواجز بطول شارع النيل بالعجوزة وإنهاء التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع النيل فى العجوزة، ومراقبة الأداء والتأكد من انتظام العمل، كما تابع بدء أعمال كشط الأسفلت القديم بالمرحلة الأخيرة للمشروع.

وحرص محافظ الجيزة على لقاء مسئولى الشركات المنفذة والمكتب الاستشارى للتأكيد على ضرورة الالتزام بجدول زمنى محدد للانتهاء من الأعمال وتوفير 4 مجموعات عمل موزعة على مختلف قطاعات مشروع التطوير للالتزام بتلك المواعيد.

ورصد المحافظ عدد من المخلفات من جانب أحد المراسى النيلية أسفل كوبرى 6 أكتوبر، حيث وجه بتحرير محضر مخالفة للقائمين عليه وذلك خلال متابعته لموقف رفع المخلفات بمحيط المراسى والنوادى النيلية والمنشآت الخاصة وتقليم الأشجار وتحسين المظهر العام بمحيطها، مشدداً على رؤساء الأحياء بضرورة الإزالة الفورية لأية حواجز مقامة على جانبى الطريق وضرورة التخلص من المخلفات وناتج أعمال التطوير بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة عاين المحافظ نماذج للوحات الإعلانية المقرر وضعها على أعمدة الإنارة بعد الانتهاء من أعمال التطوير موجها بسرعة الانتهاء من نماذج مقاعد الاستراحات الخاصة بالكورنيش وبالوعات صرف مياه الأمطار وتركيب أغطية غرف التفتيش الخاصة بأعمدة الإنارة.

وبنهاية الجولة اطلع المحافظ على مخطط استكمال الكورنيش أسفل كوبرى 15 مايو من خلال استقطاع الجزء المتعدى عليه من أحد الأندية النهرية، وشدد على سرعة بدء العمل به ليتماشى مع أعمال التطوير بمختلف قطاعات المشروع.

وتوقف محافظ الجيزة للاستماع لمطالب إحدى المواطنات والتى تعانى من بعض المشكلات الصحية والاجتماعية، وعلى الفور وجه المحافظ ببحث احتياجاتها وسرعة تلبيتها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.