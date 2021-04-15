شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا "الزراعة" و "الإنتاج الحربى" يبحثان سبل دفع العمل بمراكز تجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد احمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا صباح اليوم الخميس، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين، وتناول الاجتماع بحث سبل دفع الأداء فى مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام.

وقال القصير إن مشروع تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية نظرا لأنه يسهم فى توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وأيضًا بأسعار مناسبة، مضيفا أنه جاري حاليا تجهيز 205 مركز تجميع الألبان المزمع إنشائهم وتطويرهم ورفع كفائتهم طبقاً للمواصفات القياسيه كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد الأجهزة والمعدات بأسعار أقل، وبجوده أفضل، وبفترة ضمان أطول تمتد إلى من 10 إلى 20 سنة، مقارنة بالمعدات المستوردة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 41 مركز لتجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسيه ويعملون الآن بكفاءة وتم إصدار شهادة الهاسب لـ10 مراكز منهم، وجارى استكمال الباقى.

وأكد القصير أن هناك 89 مركز تم الانتهاء من اعتماد التمويل لهم من البنك الزراعى بقيمة 144 مليون جنيه وحوالي 98 مركز جارى الانتهاء من توصيل المرافق والإنشاءات والتجهيزات لهم طبقاً للمواصفات القياسية، واعتماد القروض لهم.

من جانبه، أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، تم البدء في تنفيذه بتوجيهات رئاسية بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأفضل الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة وتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ هذا المشروع من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على تلبية احتياجات مراكز تجميع الألبان من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق المعايير العالمية، وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة، لافتا إلى أن مشاركة "الإنتاج الحربى" فى هذا المشروع تأتي من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول وأيضاً لأنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.

حضر اللقاء اللواء خالد ذكى رئيس مصنع 99 الحربي، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، و علاء على رئيس مجموعة متابعة الائتمان بالبنك الزراعي، وايهاب منير رئيس قطاع تطوير الأعمال بالبنك، و الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة.