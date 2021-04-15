شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض موقف مفاوضات سد النهضة مع سفير الإمارات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، السفير حمد بن سعيد سلطان الشامسى، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بمجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى العلاقات التاريخية القوية التى تربط الشعبين الشقيقين، مع التأكيد على رغبة مصر فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية مستقبلاً.

ومن جانبه، أكد السفير الشامسى أن مصر تُعد بمثابة العمق الاستراتيجى لدولة الإمارات، مع التأكيد على استمرار الدعم الإماراتى لمصر على كافة المستويات.

وأوضح عبد العاطى أنه استعرض مع السفير الإماراتى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية.