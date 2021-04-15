شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتدريب 54 قيادة محلية بالمحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتين، هما تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والاحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالى وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكافة أنواعها والتنمية الاقتصادية وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإدارى.

وقال بيان صحفي، إنه استفاد من هذه الدورات 54 متدربا من جميع المحافظات، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين في المحليات.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الاداء، مؤكداً أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة لافتاُ الى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم.