شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي منيا القمح المركزي، للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بحادث خروج عربتي قطار أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح، والذي وقعت أحداثه مساء أمس، وتابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفي، والبالغ عددهم ٣ حالات، والتي تحتاج إلى الرعاية الطبية لإستقرار حالتهم من جراء الحادث، ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرتهم المستشفي قبل تماثلهم للشفاء تماماً.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجه مساء أمس برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، فور وقوع الحادث، وتم الدفع بعدد ٣٣ سيارة إسعاف لمكان الحادث، والدفع بفرق الإنتشار السريع من ديوان مديرية الشؤون الصحية، ومستشفي السعديين، والزقازيق العام، والمستشفيات القريبة، لمستشفي منيا القمح والتي استقبلت ١٥ مصاب، وتم تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهم.

ووجهت وزيرة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وتابع محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على المرضي، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة، ولم يغادر وكيل الوزارة المستشفي حتي التأكد تماماً من تلقي جميع المصابين كافة أوجه الرعاية، وخروج ١٢ مواطن بحالة جيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن جميع المصابين كانوا يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة عبارة عن «كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد».

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