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بودكاست المصري اليوم: اعرف أصل «اسم الدلع بتاعك» في «حكايات منسية»

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «حكايات منسية»، أصل «أسماء الدلع»، مثل «درش وأبوحنفي وغيرها».

والبرنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، ويتناول قصص الأمثال الشهيرة، وسردها بشكل مشوق، يقوم على توثيقها تاريخيًا واجتماعيًا. ويذاع الثانية ظهرًا طوال شهر رمضان.

للاستماع الرابط التالي:

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:
Anchor
https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts
https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

SoundCloud
https://soundcloud.app.goo.gl/kLqeN1j1Z6j2qjj49

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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