شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري اليوم: اعرف أصل «اسم الدلع بتاعك» في «حكايات منسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «حكايات منسية»، أصل «أسماء الدلع»، مثل «درش وأبوحنفي وغيرها».

والبرنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، ويتناول قصص الأمثال الشهيرة، وسردها بشكل مشوق، يقوم على توثيقها تاريخيًا واجتماعيًا. ويذاع الثانية ظهرًا طوال شهر رمضان.

للاستماع الرابط التالي:



لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts

https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

SoundCloud

https://soundcloud.app.goo.gl/kLqeN1j1Z6j2qjj49