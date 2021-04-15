شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 418 مخالفة دوائية وغرفة عمليات في شقة تابعة لعيادة خاصة دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش على المنشأت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة إحدي العيادات الطبية الخاصة تعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس، وذلك بعد ورود معلومات تفيد وجود غرفة عمليات بشقة مجاورة، تابعة لعيادة غير مرخصة، ويتم بداخلها إجراء عمليات جراحية، بدون إستصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الطبية والدوائية غير الحكومية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة بدون فواتير بمكان غير مرخص له تداولها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتم تحريز الأدوية والمستلزمات المضبوطة بواسطة التفتيش الصيدلي، وتم تحرير محضر برقم ٩٦٧١ جنح لسنة ٢٠٢١ بمركز الشرطة بفاقوس، لإدارة منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، ووجود غرفة عمليات بها، ووجود مخالفة بيئية.

وفي سياق متصل قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بكفر صقر، وبالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية والتموينية، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة المتابعة بالمحافظة، بشن حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة كفر صقر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط أدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع بإحدى الصيدليات العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٨٠٧، ٨٠٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة كفر صقر.

يذكر أن إجمالي ما تم ضبطه وتحريزه خلال الحملتين عدد ٤١٨ وحدة وعبوة وأمبول وسرنجة لأدوية ومستلزمات متنوعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.