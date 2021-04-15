محافظ الإسكندرية يوجه برفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية خلال شهر رمضان (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، توجيهات مشددة لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا بالأحياء.

وأكد "الشريف" على أن المحافظة حريصة على سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وتطوير الميادين، أو مشروعات مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وشدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ على مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة.

محافظ الاسكندرية يوجه برفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية خلال شهر رمضان (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه برفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية خلال شهر رمضان (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه برفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية خلال شهر رمضان (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه برفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية خلال شهر رمضان (صور)