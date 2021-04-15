نائب محافظ المنيا يتفقد قسم العزل والأعمال الإنشائية بمستشفيي الحميات ومصر الحرة

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد قسم العزل والأعمال الإنشائية بمستشفيي الحميات ومصر الحرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الحالة العامة داخل مستشفي مصر الحرة، حيث تفقد الاعمال الانشائية لمركز الامراض الوراثية والذي يعدضمن 6 مراكز على مستوي محافظات الجمهورية، كما تابع أعمال تجهيز وتشغيل رعاية الأطفال بسعة 8 اسره، بالإضافة لمتابعة الأعمال داخل دار رعاية الأطفال.
وتفقد نائب المحافظ، قسم العزل بمستشفي الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة للمرضي، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، كما تم متابعة اعمال تطوير المرحلة الثانية داخل المستشفى، والاعمال الانشائية لتانك الاكسجين الإضافي ضمن خطة الدولة لتوافر كميات الاكسجين بالاستمرار لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.
ونقل نائب المحافظ، تحيات الشكر والاجلال المقدمة من محافظ المنيا للأطقم الطبية والتمريض، نظير الجهود المبذولة في إدارة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وتفقد محافظ المنيا، المخزن الإقليمي للأدوية بحي غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية.
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