شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد قسم العزل والأعمال الإنشائية بمستشفيي الحميات ومصر الحرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الحالة العامة داخل مستشفي مصر الحرة، حيث تفقد الاعمال الانشائية لمركز الامراض الوراثية والذي يعدضمن 6 مراكز على مستوي محافظات الجمهورية، كما تابع أعمال تجهيز وتشغيل رعاية الأطفال بسعة 8 اسره، بالإضافة لمتابعة الأعمال داخل دار رعاية الأطفال.

وتفقد نائب المحافظ، قسم العزل بمستشفي الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة للمرضي، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، كما تم متابعة اعمال تطوير المرحلة الثانية داخل المستشفى، والاعمال الانشائية لتانك الاكسجين الإضافي ضمن خطة الدولة لتوافر كميات الاكسجين بالاستمرار لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.

ونقل نائب المحافظ، تحيات الشكر والاجلال المقدمة من محافظ المنيا للأطقم الطبية والتمريض، نظير الجهود المبذولة في إدارة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد محافظ المنيا، المخزن الإقليمي للأدوية بحي غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية.