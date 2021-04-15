شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 24 محضر لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وبمشاركة الرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بمدينة الأقصر، استهدفت الحملة، حي وسط متضمنة شارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي، وتم إزالة جميع المخالفات التي استهدفتها الحملة، ومنها «التند» المخالفة وغيرها من مخالفات الباعة الجائلين، حيث تم إعادة الطرق والأرصفة لوضعها الطبيعي .

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار حملات إزالة المخالفات للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. وأسفرت الحملة عن تحرير٢٤ محضر إشغال، ٨ متجول، 2 نظافه، ٣ مخلفات، ه مخالفات قرار حظر، مخالفة تقديم شيشة، و٢٠ محضر كمامات، ٨ مضبوطات، ٥٤ ازالات ادارية .

شارك في الحملة حسين عبدالعزيز مزيود مساعد رئيس المدينة، وأيمن حسين رئيس حي وسط، ورجال الحي، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، ومسؤولى قسم الإشغالات، ومحمود عبدالرؤوف مدير العلاقات العامة، وعبدالكريم أحمد مسؤول قطاع النظافة بالحي، وحملة المعدات الثقيلة .

وعلى هامش الحملة تمت أعمال إزالة في المهد لبناء مخالف حيث تم تلقي اخطار يفيد بأن هناك تجهيزات لصب قواعد خرسانية بدون ترخيص من السلطة المختصة، وعلى الفور تم توجه الحملة مباشرةً إلى محل الواقعة بشارع أحمد عرابي بمنطقة سكن الدريسة وتم وقف الأعمال كما تم التحفظ على الخلاطة ومصادرة مواد البناء.