شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 7675 طن من القمح لصوامع الوادي الجديد حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن كميات القمح التي تم توريدها للصوامع بالخارجة وشرق العوينات 7675 طنًا في الموسم الجديد حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك كميات من القمح قام عدد من التجار باخراجها من المحافظة بلغت 1580 طن.

وأضاف «المرسي»، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح، هذا الموسم بالوادي الجديد تبلغ ٢٥٤ ألف فدان، تم حصاد حتى الآن مساحة ١٦٠ ألف فدان.