شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم كفاح المرأة ..الكنيسة القبطية تطلق مبادرة «هي تستطيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، مبادرة لدعم الفتيات والسيدات المكافحات اللائي يحققن إنجازات لأنفسهن ولأسرهن، تحت عنوان «هي تستطيع».

واستضاف المقر البابوي، فعاليات إطلاق المبادرة التي تقوم على تنفيذها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوي للمشروعات.

وكرم البابا تواضروس الثاني مجموعة من السيدات كـ«نماذج مضيئة»، حيث استطعن أن يتعلمن في فصول محو الأمية واستكملت المسيرة حتى حصلن على مؤهل عالٍ، والتحقن بوظائف وأصبح لهن دخل ساعدن به في تسديد احتياجات أسرهن. وكذلك أخريات قمن بعمل مشروعات صغيرة بدعم من أسقفية الخدمات والمكتب البابوي، وحققن نجاحًا كبيرًا في هذه المشروعات.

حضر إطلاق المبادرة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، وقيادات أسقفية الخدمات.