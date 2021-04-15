شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري المنوفية : تحصين 142 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عادل عبد المنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من تحصين 141 ألف و916 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 69.9%، من إجمالي 203 ألف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية يوم 3 إبريل الحالي للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات واستمرارها طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها للحفاظ علي الثروة الحيوانية.