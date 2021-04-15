تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 فى انهيار منزل بميت غمر بالدقهلية.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قدم" الخليج 365"، بثا مباشرا من موقع موقع المنزل المنهار بعزبة شومان التابعة لمدينة ميت غمر، والذى أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لمعاينة المنازل المحيطة وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الحالة الإنشائية لهذه المنازل والأسباب التي أدت إلي انهيار المنزل.

كما وجه "المحافظ"، رئيس مجلس ومدينة ميت غمر بسرعة رفع الأنقاض الناتجة عن انهيار المنزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والاحترازية لعدم وقع خسائر في الأرواح والممتلكات لفتح الشوارع أمام المواطنين.

وتوجه "مختار" إلي مستشفي ميت غمر العام لزيارة المصابين والاطمئنان علي حالتهم الصحية ووجه لوكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، كما وجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويضات مالية عاجلة للمتوفيين والمصابين وتوفير سكن بديل لعدد 5 أسر بمساكن الإيواء وتوفير السلع التموينية التي تكفي هذه الأسر لمدة 3 أشهر، وإدارج كافة الأسر علي برنامج تكافل وكرامة، وقرر المحافظ صرف 15 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و3 آلاف جنيه لكل مصاب.

والجدير بالذكر أن المنزل نتج عنه 3 وفيات وإصابة طفلين ويتكون المنزل من 5 طوابق بكل طابق أسرة واحدة وعدد الأفراد 19 فردا والمنزل مقام علي حوائط وليس علي أعمدة خرسانية وتم الإخلاء الفوري لكافة المنازل المحيطة، وفصل جميع المرافق وفرض كردون أمني حول الموقع.

رافق المحافظ اللواء عمرو فكري رئيس مدينة ميت غمر والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بميت غمر.