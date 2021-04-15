شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة غدا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.