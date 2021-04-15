شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى ناعيا مكرم محمد أحمد: أخلص التعازى فى القامة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، والذى وافته المنية اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال العسومى "اتقدم باسمي ونيابةً عن الأخوة والأخوات أعضاء البرلمان العربي، بأخلص التعازى، لوفاة القامة الكبيرة المغفور له بإذن الله الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصرى السابق وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب."