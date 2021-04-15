شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حياة كريمة تستهدف تنفيذ 5026 مشروعا فى 51 مركزا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها، أنه تم رصد 798 مشروعا يجرى تنفيذها حالياً فى المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري.
كما تم رصد عدد كبير من المشروعات فى مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق للخطط الموضوعة حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا فى قطاعات "الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن وإطفاء) .